LIVE Sinner-Purcell 2-1, Italia-Australia ATP Cup in DIRETTA: subito chance sprecate dall’azzurro in risposta! (Di domenica 2 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CAMBIA L’AVVERSARIO DI JANNIK Sinner: ESORDIRA’ CONTRO MAX Purcell LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-DE MINAUR 40-40 Corre in soccorso il servizio per Purcell! Ace al centro! 30-40 Risposta sulla riga di Sinner! Che aggressività! Nuova chance di break per l’Italia. 30-30 Si difende Sinner con umiltà da lontano e alla fine l’Australiano mette in corridoio il dritto. 30-15 Si prende un altro rischio con la seconda ed arriva ancora un doppio fallo per Purcell. 30-0 Quando mette la prima è difficile da contenere il nativo di Sydney. 15-0 Continua a pressare al servizio Purcell. 2-1. Secondo ace per ... Leggi su oasport (Di domenica 2 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACAMBIA L’AVVERSARIO DI JANNIK: ESORDIRA’ CONTRO MAXLADI BERRETTINI-DE MINAUR 40-40 Corre in soccorso il servizio per! Ace al centro! 30-40 Risposta sulla riga di! Che aggressività! Nuovadi break per l’. 30-30 Si difendecon umiltà da lontano e alla fine l’no mette in corridoio il dritto. 30-15 Si prende un altro rischio con la seconda ed arriva ancora un doppio fallo per. 30-0 Quando mette la prima è difficile da contenere il nativo di Sydney. 15-0 Continua a pressare al servizio. 2-1. Secondo ace per ...

