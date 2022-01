Leggi su gravidanzaonline

(Di domenica 2 gennaio 2022) Oggi isono sempre più protettivi nei confronti dei. Ma cosa significa? Ecco i pro e contro e qualiha l’eccesso di iperprotettività sui, anche quelle sulla salute emotiva e la gestione delle emozioni.: cosa significa? Molto spesso aiviene spontaneo essere protettivi con i. Quando uno si trova in difficoltà, la mamma e il papà corrono in suo soccorso. Ma un atteggiamento iperprotettivo non sempre è positivo e spesso comporta dellesulla crescita emotiva deie sulla loro autonomia, a cui si impedisce di spiccare il volo. Oggi e sempre di più, i ...