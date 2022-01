GCW | Ecco contro chi difenderà la cintura Jon Moxley

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 2 gennaio 2022) Homicide ha guadagnato una title shot per il GCW World Titleil campione Jon, al momento in cura presso un centro di riabilitazione dopo aver fatto i conti con dei problemini dovuti all’alcol. La star di Brooklin è uscito vincitore dalla Do or Die Rumble disputatasi questo sabato durante l’evento “GCW Die 4“ Homicide vs tutti La rumble vinta da Homicide vedeva affrontarsi numerosi wrestlers hardcore: Homicide, Atticus Cogar, Gray, Jordan Oliver, Dark Sheik, Shane Mercer, Tony Deppen, Jack Cartwheel, Dante Leon, Ninja Mack, Nick Wayne, Matthew Justice, Cole Radrick, Allie Katch, G-Raver, Colby Corino, Billie Starkz, PCO, e Grim Reefer. Il match si è poi concluso con una Cop Killa di Homicide eseguita su Cogar. Homicide dovrà quindi vedersela con, e speriamo di ritrovare presto l’ex AEW World ...