Cura fai da te contro il Covid a casa, morto 38enne no vax: il ricovero in ospedale quando ormai situazione era compromessa (Di domenica 2 gennaio 2022) Giovane e senza patologie pregresse, ma per un 38enne no vax che avrebbe tentato cure fai da te a casa contro il Covid-19 è stato tardico il ricovero in ospedale dove è arrivato in condizioni già serie. L’uomo, originario di Forlì, è morto nella mattinata del primo dell’anno al Bufalini di Cesena. È quanto emerge da una prima parziale ricostruzione sul caso, segnalato a Capodanno dal bollettino epidemiologico della Regione Emilia-Romagna, nonostante sulla vicenda la Ausl mantenga il più stretto riserbo. Il 38enne, contagiato dal coronavirus nello scorso mese di novembre, avrebbe deciso di non rivolgersi subito alle strutture sanitarie. La sua situazione clinica sarebbe andata gradualmente peggiorando, fino a costringerlo a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 gennaio 2022) Giovane e senza patologie pregresse, ma per unno vax che avrebbe tentato cure fai da te ail-19 è stato tardico ilindove è arrivato in condizioni già serie. L’uomo, originario di Forlì, ènella mattinata del primo dell’anno al Bufalini di Cesena. È quanto emerge da una prima parziale ricostruzione sul caso, segnalato a Capodanno dal bollettino epidemiologico della Regione Emilia-Romagna, nonostante sulla vicenda la Ausl mantenga il più stretto riserbo. Il, contagiato dal coronavirus nello scorso mese di novembre, avrebbe deciso di non rivolgersi subito alle strutture sanitarie. La suaclinica sarebbe andata gradualmente peggiorando, fino a costringerlo a ...

