Covid, lunghe file nel centro vaccinale di Napoli. Centinaia di persone in coda per ricevere la terza dose alla Mostra d'oltremare (Di domenica 2 gennaio 2022) Molte Centinaia di persone sono stamattina in coda a Napoli alla Mostra d'oltremare per sottoporsi al vaccino contro il Covid. Le code sono molto lunghe come all'inizio della campagna vaccinale. I provvedimenti del governo spingono molti napoletani a fare la terza dose o ad altri a entrare nel giro dei vaccinati.

