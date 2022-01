Consumare le parole. Quando gli scrittori spariscono (Di domenica 2 gennaio 2022) La scrittura è un segno nel mondo. Derrida lo ha detto chiaramente: scrivere è sempre lasciare una traccia. Dunque la stessa esistenza è scrittura. Una sfumatura della vita, un’orma sulla banchina della metro, perché fuori piove e un passante frettoloso ha piantato sul cemento la sua impronta bagnata, come labile segno della propria esistenza. Un simbolo che resta ricordo, che dice qualcosa, ma non tutto, non del tutto. Una scrittura degna di interesse però; un gioco grammaticale che si fa presto letterario se frapposto alla cultura dell’approssimazione fatta di scrittori senza voce e editori senza bile. Perché in fondo è vero: la prognosi della scrittura, quella letteraria perlomeno è grave. Non moribonda ma grave. E allora, come afferma Enrique Vila-Matas, in Bartleby e compagnia, solo da una spinta negativa, si può far sorgere “la scrittura dell’avvenire”. Una ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 2 gennaio 2022) La scrittura è un segno nel mondo. Derrida lo ha detto chiaramente: scrivere è sempre lasciare una traccia. Dunque la stessa esistenza è scrittura. Una sfumatura della vita, un’orma sulla banchina della metro, perché fuori piove e un passante frettoloso ha piantato sul cemento la sua impronta bagnata, come labile segno della propria esistenza. Un simbolo che resta ricordo, che dice qualcosa, ma non tutto, non del tutto. Una scrittura degna di interesse però; un gioco grammaticale che si fa presto letterario se frapposto alla cultura dell’approssimazione fatta disenza voce e editori senza bile. Perché in fondo è vero: la prognosi della scrittura, quella letteraria perlomeno è grave. Non moribonda ma grave. E allora, come afferma Enrique Vila-Matas, in Bartleby e compagnia, solo da una spinta negativa, si può far sorgere “la scrittura dell’avvenire”. Una ...

