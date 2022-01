Calciomercato Inter, superata la Juve per Scamacca: la situazione (Di domenica 2 gennaio 2022) Calciomercato Inter: derby d’Italia con la Juve per il giovane attaccante del Sassuolo. I nerazzurri sarebbero i favoriti L’Inter sarebbe balzata in pole nella corsa a Gianluca Scamacca. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Marotta avrebbe infatti superato la concorrenza della Juventus nella corsa all’attaccante del Sassuolo. I bianconeri continuano intanto la loro caccia al centravanti da regalare al più presto a Massimiliano Allegri. Tutte le attenzioni della dirigenza bianconera sono rivolte ora a Mauro Icardi del PSG. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 gennaio 2022): derby d’Italia con laper il giovane attaccante del Sassuolo. I nerazzurri sarebbero i favoriti L’sarebbe balzata in pole nella corsa a Gianluca. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Marotta avrebbe infatti superato la concorrenza dellantus nella corsa all’attaccante del Sassuolo. I bianconeri continuano intanto la loro caccia al centravanti da regalare al più presto a Massimiliano Allegri. Tutte le attenzioni della dirigenza bianconera sono rivolte ora a Mauro Icardi del PSG. L'articolo proviene da Calcio News 24.

