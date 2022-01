Aston Villa-Brentford | Tuanzebe | tutto fatto col Napoli | escluso dal match

(Di domenica 2 gennaio 2022) Axelè sempre più vicino al, il giocatore non siederà nemmeno in panchina neldi Premier League:. Ilsta concludendo tutte le operazioni, nelle prossime oresarà in Italia per le visite mediche, poi il calciatore potrà firmare per la società di Aurelio De Laurentiis. Se le visite mediche saranno superate, allorapotrà essere ufficializzato il 3 gennaio 2022, ovvero il primo giorno utile per depositare i contratti durante il mercato di gennaio in Serie A. L’operazione, di, è conclusa con ilche prende il giocatore in prestito secco. Questo è l’ultimo dettagli da mettere a posto. Il club azzurro proverà fino alla fine a far ...

Advertising

DiMarzio : Axel #Tuanzebe: jolly difensivo cresciuto nel #ManchesterUnited, ecco su chi ha messo gli occhi il #Napoli - pasquale_caos : Perché preferisco anche Leeds-Burnley o Brentford-Aston Villa alle partire del Real Madrid? - dlcastro16 : @goncalo_diass17 E o Aston Villa? - eumermovn : belo gol do Aston Villa - giovwastaken : come vola l’Aston Villa senza Tuanzebe -

Ultime Notizie dalla rete : Aston Villa

... alcune più percorribili di altri, ma una almeno sembra già in via di definizione: stiamo parlando di Axel Tuanzebe, 24enne congolese dello United in prestito all'. Si è trovato l'accordo ...Axel Tuanzebe difensore del Manchester United in prestito all', non risulta nemmeno in panchina nella sfida contro il Brentford in Premier League. Un ulteriore indizio che lo avvicina al Napoli , dove dovrebbe arrivare nei prossimi giorni dopo che si ...L'Aston Villa è impegnato nel match contro il Brentford, valido per la 21^ giornata di Premier League. Axel Tuanzebe, difensore sempre più vicino al Napoli, non è presente nemmeno in panchina. ASTON ...Brentford e Aston Villa stanno facendo il loro ingresso in campo per il 21° turno di Premier League. Axel Tuanzebe, difensore dell'Aston Villa in prestito dal Manchester United, non figura nemmeno in ...