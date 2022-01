Watford-Tottenham, le formazioni ufficiali: Ranieri vs Conte (Di sabato 1 gennaio 2022) Riportiamo le formazioni ufficiali di Watford-Tottenham, gara della ventunesima giornata di Premier League. Arbitro dell’incontro sarà Robert Jones. Calcio d’inizio ore 16:00 allo stadio Vicarage Road di Watford. Possiamo considerare la partita di questo pomeriggio tra Watford e Tottenham un vero e proprio derby italiano tra due grandi allenatori: Claudio Ranieri e Antonio Conte. Nonostante l’arrivo sulla panchina degli Hornets dell’ex tecnico della Sampdoria, i risultati purtroppo non sono cambiati. La compagine giallonera infatti, dopo il netto successo casalingo contro il Manchester United, è reduce da sei sconfitte di fila e occupa la quartultima posizione in classifica. Sfavoriti sulla carta rispetto agli ospiti, gli uomini di ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 1 gennaio 2022) Riportiamo ledi, gara della ventunesima giornata di Premier League. Arbitro dell’incontro sarà Robert Jones. Calcio d’inizio ore 16:00 allo stadio Vicarage Road di. Possiamo considerare la partita di questo pomeriggio traun vero e proprio derby italiano tra due grandi allenatori: Claudioe Antonio. Nonostante l’arrivo sulla panchina degli Hornets dell’ex tecnico della Sampdoria, i risultati purtroppo non sono cambiati. La compagine giallonera infatti, dopo il netto successo casalingo contro il Manchester United, è reduce da sei sconfitte di fila e occupa la quartultima posizione in classifica. Sfavoriti sulla carta rispetto agli ospiti, gli uomini di ...

