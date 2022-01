Stasera in tv | oggi 1 gennaio 2022 | Danza con me e Un Natale al Sud

(Di sabato 1 gennaio 2022) Quali sono i palinsesti televisivi diin TV?sabato 1abbiamo l'imbarazzo della scelta: film, serie e trasmissioni di intrattenimento. Ecco cosa vedere in televisione. Programmi tv questa sera 1La programmazione della serata di sabato 1è ampia. Su Rai1 va in onda il programmacon me, con al timone il ballerino Roberto Bolle. Canale 5, invece, propone la commedia Unal Sud. Se avete voglia di guardare una pellicola che accontenta tutta la famiglia, su Italia 1 c'è la pellicola cult Mamma, ho perso l'aereo. In alternativa, Rai Movie propone il film Non sposate le mie figlie!, mentre Canale 34 la commedia Fracchia la belva umana. Cosa guardare ...

Advertising

RaiCultura : Il tradizionale Concerto di Capodanno 2022 della @Vienna_Phil dalla maestosa Sala del @Musikverein, oggi #1gennaio… - sicilyoutlaw : Unica gioia di oggi #mammahopersolaereo stasera - _sw3etcreature_ : oggi maratona di shameless e stasera vedo un professore inizio il 2022 con le serie gay magari quest’anno me andrà bene - infoitsport : Calcio in TV, il programma delle partite di Premier League dell’1 gennaio: oggi e stasera su Sky - silviagatti8 : RT @RaiCultura: Il tradizionale Concerto di Capodanno 2022 della @Vienna_Phil dalla maestosa Sala del @Musikverein, oggi #1gennaio su @RaiD… -

Ultime Notizie dalla rete : Stasera oggi

ComingSoon.it

Sono ore di torride trattative diplomatiche col Mondiale biennale sullo sfondo,sapremo. ... la serie A, dove quasi il 100% dei giocatori sarebbe vaccinato, si fermerà da calendario dopo...è famosissimo, e anche sui social, è seguito da oltre 4 milioni di follower. Proprio qui, è ... E' stato il conduttore di Made in Sud e ha preso il timone ditutto è possibile. De Martino, ...Ecco i film completi di trailer e trama da vedere stasera in tv in prima e seconda serata: oggi, 1 gennaio 2022, va in onda “Alla ricerca della stella del Natale” su La5 in seconda serata alle 22:55.Calcio in TV, il programma delle partite di Premier League dell’1 gennaio: oggi e stasera su Sky Sabato 1 gennaio 2022 sono in programma tre incontri di Premier League. A cura di Alessio Morra. Sabato ...