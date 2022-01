Roma, Abraham e Pellegrini in gruppo. Ci saranno contro il Milan (Di sabato 1 gennaio 2022) Roma - Il 2022 della Roma si apre con due buone notizie. Lorenzo Pellegrini e Tammy Abraham oggi si sono allenati con il gruppo e saranno a disposizione di Mourinho per la ripresa del campionato ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 1 gennaio 2022)- Il 2022 dellasi apre con due buone notizie. Lorenzoe Tammyoggi si sono allenati con ila disposizione di Mourinho per la ripresa del campionato ...

Roma: Mayoral in isolamento per contatto con positivo al Covid Questo pomeriggio la Roma ha svolto il primo allenamento del 2022 e Jose Mourinho può tirare un sospiro di sollievo almeno per Lorenzo Pellegrini e Abraham che hanno recuperato dai rispettivi infortuni, lavorando in ...

