Premier League 2021/2022: vittoria agevole del West Ham sul Crystal Palace, è 2-3 (Di sabato 1 gennaio 2022) vittoria agevole del West Ham sul campo del Crystal Palace. Gli Hammers hanno infatti vinto 2-3 con una grande prestazione di Manuel Lanzini. Il match si è aperto al minuto 22?, con il gol di Michail Antonio, servito perfettamente da Said Benrahama. Due minuti dopo, il raddoppio proprio di Lanzini che mette dentro un passaggio di Rice. Il match si chiude definitivamente nel primo tempo, con il gol nel recupero, sempre di Lanzini, su calcio di rigore. Nel finale, prova a riaprirla Odsonne Edouard prima e Michael Olise poi, ma poi non c’è più tempo. Il match termina 2-3. Con questi tre punti, il West Ham supera di nuovo il Tottenham di Conte, mettendosi a -1 dall’Arsenal quarto. Crystal Palace che invece, rimane pienamente a metà classifica, ... Leggi su sportface (Di sabato 1 gennaio 2022)delHam sul campo del. Gli Hammers hanno infatti vinto 2-3 con una grande prestazione di Manuel Lanzini. Il match si è aperto al minuto 22?, con il gol di Michail Antonio, servito perfettamente da Said Benrahama. Due minuti dopo, il raddoppio proprio di Lanzini che mette dentro un passaggio di Rice. Il match si chiude definitivamente nel primo tempo, con il gol nel recupero, sempre di Lanzini, su calcio di rigore. Nel finale, prova a riaprirla Odsonne Edouard prima e Michael Olise poi, ma poi non c’è più tempo. Il match termina 2-3. Con questi tre punti, ilHam supera di nuovo il Tottenham di Conte, mettendosi a -1 dall’Arsenal quarto.che invece, rimane pienamente a metà classifica, ...

