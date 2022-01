Lo spazio vivente delle architette

Leggi su ilmanifesto

(Di domenica 2 gennaio 2022) «A partire dall’ultimo quarto del XIX secolo, la strada percorsa dalle donne nel campo dell’architettura per raggiungere una giusta emancipazione e riconoscibilità in un universo di fatto maschile non solo è stata lunga, ma anche segnata da momenti storici e professionali diversi. Le prime progettiste lavorarono per far sentire la presenza di una voce femminile nel settore, dal secondo dopoguerra si sono sempre più potentemente imposte come leader. Non più voci isolate ma componenti significative della professione». A Maristella Casciato, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.