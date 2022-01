La stangata arriva anche all’Ikea, nel 2022 rincari di almeno il 9% sui prezzi di tutto il catalogo (Di sabato 1 gennaio 2022) Il colosso svedese dell’arredamento Ikea ha annunciato che nel 2022 aumenterà i prezzi dei suoi prodotti in media del 9%. “Purtroppo, per la prima volta da quando l’aumento dei costi ha iniziato a influenzare l’economia globale, dovremo trasferire alcuni aumenti sui costi finali per i nostri clienti”, ha affermato Ingka Group, la holding che controlla 367 punti vendita dei 422 di Ikea, ossia oltre il 90% dei suoi negozi nel mondo. In Europa ed Italia i rincari potrebbero essere anche più consistenti. Il + 9% è infatti il ritocco medio a livello globale ma, come spiega l’azienda, i principali aumenti dei costi legati ai trasporti e ai prezzi di fornitura “si fanno sentire principalmente nel Nord America ed Europa“. Gli aumenti avranno variazioni a seconda dei paesi del gruppo e del range, che riflettono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 gennaio 2022) Il colosso svedese dell’arredamento Ikea ha annunciato che nelaumenterà idei suoi prodotti in media del 9%. “Purtroppo, per la prima volta da quando l’aumento dei costi ha iniziato a influenzare l’economia globale, dovremo trasferire alcuni aumenti sui costi finali per i nostri clienti”, ha affermato Ingka Group, la holding che controlla 367 punti vendita dei 422 di Ikea, ossia oltre il 90% dei suoi negozi nel mondo. In Europa ed Italia ipotrebbero esserepiù consistenti. Il + 9% è infatti il ritocco medio a livello globale ma, come spiega l’azienda, i principali aumenti dei costi legati ai trasporti e aidi fornitura “si fanno sentire principalmente nel Nord America ed Europa“. Gli aumenti avranno variazioni a seconda dei paesi del gruppo e del range, che riflettono ...

