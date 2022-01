I deliranti auguri di buon anno di Pillon che accosta la venuta di Cristo a Google e Amazon (Di sabato 1 gennaio 2022) “E così sono 2022”, inizia così il lungo post di deliranti auguri per il nuovo anno che il senatore leghista Simone Pillon ha pubblicato sul proprio profilo Facebook. “Duemilaventidue anni da quell’anno Zero, da quella mangiatoia di Bet-lehem che spaccò la storia a metà, dividendola in “prima di Cristo” e “dopo Cristo”. Sembra tanto tempo, ma non sono neanche 30 vite umane. I nostri calendari ci ricordano ogni giorno, ogni mese, ogni anno, che il Figlio di Dio si è fatto uomo, e che tornerà nella sua gloria”, spiega il senatore. “La storia non è ciclica ma è una freccia, che punta dritta al Suo ritorno, quando l’intera umanità uscirà dal tempo per entrare nell’eternità. Questa certezza è stata la forza propulsiva dell’Occidente cristiano. La ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 1 gennaio 2022) “E così sono 2022”, inizia così il lungo post diper il nuovoche il senatore leghista Simoneha pubblicato sul proprio profilo Facebook. “Duemilaventidue anni da quell’Zero, da quella mangiatoia di Bet-lehem che spaccò la storia a metà, dividendola in “prima di” e “dopo”. Sembra tanto tempo, ma non sono neanche 30 vite umane. I nostri calendari ci ricordano ogni giorno, ogni mese, ogni, che il Figlio di Dio si è fatto uomo, e che tornerà nella sua gloria”, spiega il senatore. “La storia non è ciclica ma è una freccia, che punta dritta al Suo ritorno, quando l’intera umanità uscirà dal tempo per entrare nell’eternità. Questa certezza è stata la forza propulsiva dell’Occidente cristiano. La ...

