Advertising

sportli26181512 : Haaland rivela il suo futuro: 'Giocherò in Spagna'. E il Real Madrid...: L'attaccante norvegese del Borussia Dortmu… - sportli26181512 : Bomba dalla Spagna, Haaland rivela: 'Il prossimo anno giocherò qui': Erling Haaland è il grande obiettivo del Real… - cmdotcom : Bomba dalla Spagna, Haaland rivela: 'Il prossimo anno giocherò qui' -

Ultime Notizie dalla rete : Haaland rivela

Corriere dello Sport

A confermare l'indiscrezione ci ha pensato il quotidiano As che ha raccolto informazioni durante il soggiorno natalizio dia Marbella. Alcuni tifosi, infatti, hanno riconosciuto Erling in ...1 Erlingè il grande obiettivo del Real Madrid per il 2022: se non a gennaio, in estate Florentino Perez tenterà sicuramente l'affondo, per portare il classe 2000 del Borussia Dortmund al Santiago ...L'attaccante norvegese del Borussia Dortmund, come riportato da As, è stato fermato da alcuni tifosi a Marbella e ha espresso le intenzioni per la prossima stagione ...Intercettato da alcuni tifosi a Marbella, l'attaccante del Borussia Dortmund ha confessato in quale campionato lotterà nella stagione 2022/2023 ...