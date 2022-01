Discorso di Mattarella, se il silenzio su emergenza migranti e sicurezza stride con l’appello all’unità nazionale (Di sabato 1 gennaio 2022) Grande attesa per il Discorso di fine anno del Presidente Mattarella. Era chiaro che il suo sarebbe stato un saluto di commiato, che il Mattarella bis fosse rimasto tra gli applausi della Scala, pero si attendeva che fossero le sue parole a confermarlo. Così è stato. E l’inizio del Discorso ha sottolineato quanta emozione ci fosse in questo ultimo saluto agli italiani, dopo un settennale faticoso e difficile. Dopo i primi tre minuti, sgombrato il campo da qualunque ripensamento rispetto ad un eventuale secondo mandato, ecco che, occhi in camera, Mattarella si rivolge agli italiani. Discorso di Mattarella, stride il silenzio su emergenza migranti e rischio terrorismo islamico Tante parole di ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 1 gennaio 2022) Grande attesa per ildi fine anno del Presidente. Era chiaro che il suo sarebbe stato un saluto di commiato, che ilbis fosse rimasto tra gli applausi della Scala, pero si attendeva che fossero le sue parole a confermarlo. Così è stato. E l’inizio delha sottolineato quanta emozione ci fosse in questo ultimo saluto agli italiani, dopo un settennale faticoso e difficile. Dopo i primi tre minuti, sgombrato il campo da qualunque ripensamento rispetto ad un eventuale secondo mandato, ecco che, occhi in camera,si rivolge agli italiani.diilsue rischio terrorismo islamico Tante parole di ...

