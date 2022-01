Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2021-2022: Maja Dahlqvist a +27 su Frida Karlsson (Di sabato 1 gennaio 2022) Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo SCI DI fondo femminile 2021-2022 1 Dahlqvist Maja SWE 464 2 Karlsson Frida SWE 437 3 DIGGINS Jessie USA 394 4 JOHAUG Therese NOR 375 5 BRENNAN Rosie USA 328 6 LAMPIC Anamarija SLO 292 7 NEPRYAEVA Natalia RUS 273 8 FAEHNDRICH Nadine SUI 238 9 WENG Tiril Udnes NOR 238 10 PARMAKOSKI Krista FIN 20332 LAURENT Greta ITA 8843 GANZ Caterina ITA 5866 BROCARD Elisa ITA 16 80 SCARDONI Lucia ITA 8 88 DI CENTA Martina ITA 5 98 MONSORNO Nicole ITA 2 Classifica SPRINT DEL Mondo SCI DI fondo femminile 2021-2022 1 Dahlqvist Maja SWE 457 2 LAMPIC ... Leggi su oasport (Di sabato 1 gennaio 2022)GENERALEDELSCI DISWE 464 2SWE 437 3 DIGGINS Jessie USA 394 4 JOHAUG Therese NOR 375 5 BRENNAN Rosie USA 328 6 LAMPIC Anamarija SLO 292 7 NEPRYAEVA Natalia RUS 273 8 FAEHNDRICH Nadine SUI 238 9 WENG Tiril Udnes NOR 238 10 PARMAKOSKI Krista FIN 20332 LAURENT Greta ITA 8843 GANZ Caterina ITA 5866 BROCARD Elisa ITA 16 80 SCARDONI Lucia ITA 8 88 DI CENTA Martina ITA 5 98 MONSORNO Nicole ITA 2SPRINT DELSCI DISWE 457 2 LAMPIC ...

Advertising

Laemmedimarco : RT @vitasportivait: ?? #FisCrossCountry | #TourdeSki Johannes Hoesflot Klaebo ???? fa la storia! ?? Il norvegese trionfa nella 15 km in linea… - NiwakaFerreris : RT @vitasportivait: ?? #FisCrossCountry | #TourdeSki Johannes Hoesflot Klaebo ???? fa la storia! ?? Il norvegese trionfa nella 15 km in linea… - vitasportivait : ?? #FisCrossCountry | #TourdeSki Johannes Hoesflot Klaebo ???? fa la storia! ?? Il norvegese trionfa nella 15 km in l… - SalernoTennis : La Campania si classifica al secondo posto dietro al Lazio nella coppa d'inverno, competizione a squadre regionali… - BehKais : RT @MicheleMassa20: Sta già scrivendo il discorso da fare per quando nel 2022 andrà al Galà della FIA a prendersi la coppa della classifica… -