Chi non conosce "Barbanera" e il suo almanacco: ma sapete che è bionda? (Di sabato 1 gennaio 2022) Chiami Barbanera e ti aspetti in risposta una voce tenorile. Sorpresa: ti dà il benvenuto una donna: Maria Pia Fanciulli, bionda e salda capitana al timone di storiche testate che salutano ogni Capodanno, tenendo poi compagnia per 12 mesi. Marchio di fabbrica del suo almanacco e del "gemello" Calendario – sempre sotto il segno di "Barbanera" – è la letizia con cui si presentano ai lettori, curiosi ogni volta di scrutare il nuovo futuro. Le due testate si impongono di dispensare serenità: inutile precisare che c'è un bisogno accresciuto in questi ultimi due anni, ammorbati dal covid. Le frecce segnaletiche indicano rotte di consapevolezza, sostenibilità, armonia tra Cielo e Terra e tra gli uomini e le cose. Ognuno ci trova l'appezzamento per i propri interessi. "Barbanera", come preferisce che lo ...

