Anticipazioni Amici 21, prime puntate gennaio 2022: Rea e Nicol a rischio eliminazione (Di sabato 1 gennaio 2022) Amici 21, tutto pronto nella scuola ideata da Maria De Filippi per i ragazzi dell’amato talent show: le nuove puntate saranno presto in onda su Canale 5 in daytime con la striscia quotidiana e, a partire dalla prossima settimana, anche con gli appuntamenti speciali della domenica pomeriggio. Dopo la pausa dovuta alle vacanze natalizie si tratta di un ritorno molto atteso sia da parte dei concorrenti che dal pubblico Mediaset, visto che ormai si va verso la base finale del talent, quella del serale. Quest’anno, salvo imprevisti, il prime time ci sarà a metà marzo, subito dopo il termine di “C’è posta per te”, altra trasmissione di successo di Maria De Filippi. Amici 21, il ritorno del talent show: ecco la programmazione Dopo le festività natalizie, Amici 21 riprenderà la sua programmazione con il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 1 gennaio 2022)21, tutto pronto nella scuola ideata da Maria De Filippi per i ragazzi dell’amato talent show: le nuovesaranno presto in onda su Canale 5 in daytime con la striscia quotidiana e, a partire dalla prossima settimana, anche con gli appuntamenti speciali della domenica pomeriggio. Dopo la pausa dovuta alle vacanze natalizie si tratta di un ritorno molto atteso sia da parte dei concorrenti che dal pubblico Mediaset, visto che ormai si va verso la base finale del talent, quella del serale. Quest’anno, salvo imprevisti, iltime ci sarà a metà marzo, subito dopo il termine di “C’è posta per te”, altra trasmissione di successo di Maria De Filippi.21, il ritorno del talent show: ecco la programmazione Dopo le festività natalizie,21 riprenderà la sua programmazione con il ...

Advertising

CorriereCitta : Anticipazioni Amici 21, prime puntate gennaio 2022: Rea e Nicol a rischio eliminazione - Fernando_Liuzzi : RT @sgagio: Cari amici della rete anticipazioni di auguri di fine anno un po’ di isolamento fa solamente bene per buttarci alle spalle ques… - AforizmyFraszky : La cretinetti, fascistella dell'opinione, non ha capito che l'informazione è fatta per lo più da gente come lei, qu… - sgagio : Cari amici della rete anticipazioni di auguri di fine anno un po’ di isolamento fa solamente bene per buttarci alle… - infoitcultura : Amici 21 Serale, tutto pronto per il via: anticipazioni sull’evento di Canale 5 -