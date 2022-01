Alti e bassi di un settennato

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 1 gennaio 2022) Sergio Mattarella sospende il giudizio su se stesso. “Non spetta a me dire quanto io sia riuscito ad adempiere a questo dovere”, ha spiegato in tivù. Visto che non compete a lui, allora proviamoci noi. Iniziando da una domanda banale, la più scontata: come arbitro è stato sempre imparziale oppure ha fatto pendere il piatto della bilancia? Il quesito si giustifica in quanto nel 2015 Mattarella era stato indicato anzitutto dal Pd, e poi perché non ha voluto sciogliere le Camere quando votare avrebbe fatto comodo al centrodestra. Giorgia Meloni in particolare glielo ha rinfacciato una quantità di volte, spargendo il sospetto di un presidente schierato, ma trascurando un passaggio fondamentale: fu Matteo Renzi per primo che desiderava tornare alle urne e Mattarella a impedirlo. Accadde nel 2016, dopo il referendum sulla riforma Boschi. Lo statista di Rignano vantava riconoscenza nei ...