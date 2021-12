WhatsApp, volete aggiungere qualcuno ma non avete il suo numero? C’è un trucco! (Di venerdì 31 dicembre 2021) Su WhatsApp spunta un trucco per aggiungere un contatto di cui non abbiamo ancora il numero: scopriamo come sarà possibile farlo. Nonostante non sia un social network, WhatsApp ha tantissime caratteristiche simili a social come Instagram o Facebook. Quel che non possiamo fare però sull’applicazione di Meta è aggiungere una persona cercando il suo nome. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 31 dicembre 2021) Suspunta un trucco perun contatto di cui non abbiamo ancora il: scopriamo come sarà possibile farlo. Nonostante non sia un social network,ha tantissime caratteristiche simili a social come Instagram o Facebook. Quel che non possiamo fare però sull’applicazione di Meta èuna persona cercando il suo nome. L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Davideblu : Ecco, già non sopporto i gruppi #WhatsApp , se poi ti tempestano quando sei al volante e non puoi vedere cosa ti sc… - hshuastar : raga ocio a questo numero/bot mi ha letteralmente bloccato whatsapp bloccate condividete fatte quello che volete ?? - PaganelliFra : RT @PaganelliFra: - PaganelliFra : - M1RR0RS__ : Apri questo link per entrare nel mio gruppo WhatsApp: -