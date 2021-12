Titolare e dipendente no vax, chiusa una farmacia di Monza: entrambi denunciati (Di venerdì 31 dicembre 2021) L'Ats Brianza, conseguentemente ad alcuni controlli dei carabinieri nell'ambito della 'campagna di controllo di aderenza sull'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie', ha deciso ... Leggi su leggo (Di venerdì 31 dicembre 2021) L'Ats Brianza, conseguentemente ad alcuni controlli dei carabinieri nell'ambito della 'campagna di controllo di aderenza sull'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie', ha deciso ...

Advertising

LaStampa : Titolare e dipendente erano no-vax, chiusa una farmacia in Brianza - serenel14278447 : ??Titolare e dipendente erano no-vax, chiusa una farmacia in Brianza - SettenewsWeb : E’ successo nelle scorse ore a Renate, in provincia di Monza: i Carabinieri hanno denunciato la titolare di una far… - RassegnaZampa : Titolare e dipendente #noVax, chiusa una farmacia di #Monza: entrambi denunciati - enricoEenrico : @MikiDux @meeafshjgkl Se i clienti non entrano, l'attività deve chiudere. Con chi deve prendersela il titolare fall… -