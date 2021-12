Niente acqua a San Martino per l’ultimo dell’anno (Di venerdì 31 dicembre 2021) SAN Martino DELLE SCALE – A seguito di verifica effettuata dall’ASP di Palermo, è stata riscontrata la non conformità dei parametri dell’acqua imposti per legge a San Martino delle Scale centro e zone limitrofe, via Regione Siciliana nel tratto compreso tra Portella Maiettae Pertanto , il Sindaco Alberto Arcidiacono per motivi precauzionali e per la (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di venerdì 31 dicembre 2021) SANDELLE SCALE – A seguito di verifica effettuata dall’ASP di Palermo, è stata riscontrata la non conformità dei parametri dell’imposti per legge a Sandelle Scale centro e zone limitrofe, via Regione Siciliana nel tratto compreso tra Portella Maiettae Pertanto , il Sindaco Alberto Arcidiacono per motivi precauzionali e per la (Monrealelive.it)

Advertising

monrealeatoday : Niente acqua a San Martino per l'ultimo dell'anno - - AnsiAle : RT @Amo_Abbracci: Stasera acqua santa e niente mutandine - mangatopmanga : RT @Amo_Abbracci: Stasera acqua santa e niente mutandine - soloioenessuno : RT @_NonDirmelo_: • Ho comprato tutto per stasera non manca niente … Cosa mi potevo dimenticare se non l’acqua!????????????????????? - _NonDirmelo_ : • Ho comprato tutto per stasera non manca niente … Cosa mi potevo dimenticare se non l’acqua!????????????????????? -