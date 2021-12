Moratti torna sul Calciopoli e sulla Juventus - Top News

Advertising

Dome689 : RT @FcInterNewsit: ????? Torna a parlare l'ex presidente ????? #Moratti - FcInterNewsit : ????? Torna a parlare l'ex presidente ????? #Moratti - luk1m1l4n01899 : @Day81P @pacopedro68 @Ilcasciavit1 @Inter Senza Moratti anziché contare come il Celtic avevi il blasone del brera m… -

Ultime Notizie dalla rete : Moratti torna

Sportevai.it

Massimoa parlare di calcio nel corso di una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nel quale parla anche del tema Calciopoli che continua a essere molto divisivo. L'ex presidente dell' ...Massimoa parlare e lo fa in un'intervista fiume con il quotidiano greco 'gazzetta.gr'. L'ex presidente dell'Inter ripercorre tutte le tappe della sua gestione in nerazzurro, i trofei e i ...L'ex presidente dell'Inter in una lunghissima intervista parla dell'avventura giallorossa del portoghese: "L'ambiente a Roma porta tante difficoltà, per di più è lì solo da pochi mesi" ...Maldini ha parlato anche del futuro del calcio italiano: 'Pensare di tornare al dominio dei primi anni del nuovo secolo è irreale. Intanto il Milan segue un attaccante importante Proprietari alla Berl ...