M5S beffato: vota sì al 2 per mille, ma non può riscuoterlo (Di venerdì 31 dicembre 2021) Nel 2022 il M5S non potrà ricevere i fondi del 2 per mille perché non iscritto al registro dei partiti e perché il suo Statuto non risulta conforme alla legge

