L'ipotesi di De Luca: scuola in presenza da febbraio per consentire la vaccinazione dei bambini (Di venerdì 31 dicembre 2021) Una proposta che molti non vedranno di buon grado ma il presidente della Campania fin da subito è stato sempre favorevole ad una linea improntata alla massima prudenza. Scuole elementari chiuse in ... Leggi su globalist (Di venerdì 31 dicembre 2021) Una proposta che molti non vedranno di buon grado ma il presidente della Campania fin da subito è stato sempre favorevole ad una linea improntata alla massima prudenza. Scuole elementari chiuse in ...

Advertising

zazoomblog : Scuola primaria chiusa in Campania per un mese? L’ipotesi di De Luca per accelerare sulle vaccinazioni - #Scuola… - teleischia : CORONAVIRUS. PER VACCINARE I BAMBINI SCUOLE CHIUSE PER UN MESE IN CAMPANIA? IPOTESI PROPOSTA DA DE LUCA - ProDocente : Scuola primaria chiusa in Campania per un mese? L’ipotesi di De Luca per accelerare sulle vaccinazioni - mattinodinapoli : Scuole elementari chiuse a gennaio per far vaccinare i bambini: l'ipotesi di De Luca in Campania - orizzontescuola : Scuola primaria chiusa in Campania per un mese? L’ipotesi di De Luca per accelerare sulle vaccinazioni -