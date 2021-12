Edoardo Vianello: la moglie attuale Elfrida Ismolli, ecco chi è (Di venerdì 31 dicembre 2021) Un lungo sodalizio artistico con la prima consorte Wilma Goich, oggi . Sicuramente è una delle voci italiane più famose: stiamo parlando di Edoardo Vianello, cantante e autore di successi senza tempo, che oggi ritorna in televisione, protagonista della trasmissione L’Anno che Verrà. Noto per il duo Vianellas, insieme alla moglie dell’epoca, Wilma Goich, il cantante è stato sposato anche con Vania Muccioli. Due i figli del cantante, oltre alla compianta Susanna Vianello, nata dalle prime nozze con Wilma Goich e prematuramente scomparsa, c’è Alessandro Alberto, avuto da Vania Muccioli. Da diverso tempo, il cantante è sentimentalmente impegnato con una donna molto più giovane di lui. Il cantautore classe 1938 è il marito infatti di Elfrida Ismolli. Leggi anche –> ... Leggi su ck12 (Di venerdì 31 dicembre 2021) Un lungo sodalizio artistico con la prima consorte Wilma Goich, oggi . Sicuramente è una delle voci italiane più famose: stiamo parlando di, cantante e autore di successi senza tempo, che oggi ritorna in televisione, protagonista della trasmissione L’Anno che Verrà. Noto per il duo Vianellas, insieme alladell’epoca, Wilma Goich, il cantante è stato sposato anche con Vania Muccioli. Due i figli del cantante, oltre alla compianta Susanna, nata dalle prime nozze con Wilma Goich e prematuramente scomparsa, c’è Alessandro Alberto, avuto da Vania Muccioli. Da diverso tempo, il cantante è sentimentalmente impegnato con una donna molto più giovane di lui. Il cantautore classe 1938 è il marito infatti di. Leggi anche –> ...

Advertising

sonikmusicnet : Ora in onda: Edoardo Vianello - le soleil - EmilioRaffaele : Edoardo Vianello - Guarda Come Dondolo 1962 - EmilioRaffaele : Edoardo Vianello Guarda Come Dondolo With Video 720p - EmilioRaffaele : EDOARDO VIANELLO - I watussi - EmilioRaffaele : Edoardo Vianello. O mio Signore con testo. Video Mario Ferraro -