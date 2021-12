Covid: Serie C, rinviata la 21esima giornata, era in programma l'8-9-10 gennaio (2) (Di venerdì 31 dicembre 2021) (Adnkronos) - La ventunesima giornata sarà recuperata tra l'1 e il 3 febbraio. L'emergenza Coronavirus continua a tener banco nel mondo del calcio: a risentirne è soprattutto la Serie C, flagellata dalle positività e dalle difficoltà logistiche che ne conseguono. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 dicembre 2021) (Adnkronos) - La ventunesimasarà recuperata tra l'1 e il 3 febbraio. L'emergenza Coronavirus continua a tener banco nel mondo del calcio: a risentirne è soprattutto laC, flagellata dalle positività e dalle difficoltà logistiche che ne conseguono.

