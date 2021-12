C'è una sola autostrada in cui il pedaggio aumenterà nel 2022 (Di venerdì 31 dicembre 2021) Se il 2022 sarà un anno pessimo sul fronte delle bollette dell'energia, con rincari mai visti prima, almeno non avremo a che fare con i soliti aumenti dei pedaggi... Leggi su europa.today (Di venerdì 31 dicembre 2021) Se ilsarà un anno pessimo sul fronte delle bollette dell'energia, con rincari mai visti prima, almeno non avremo a che fare con i soliti aumenti dei pedaggi...

Advertising

ricpuglisi : L'ossessione dei mass media italiani per il COVID può essere curata in una sola maniera: facendo altro. - marattin : Ma il punto non è chiedere necessariamente la doppia lettura, bensì prendere atto che ormai il bicameralismo ha fat… - MozetRuby48 : RT @robertalala1: Eri piccola,?? sola,malata ed indifesa. Adesso sei la mia cucciola, amata, curata e protetta. In un giorno qualunque in… - walterino197501 : @LADYLAMILF Una bellezza come te tutta sola a capodanno? - dracul473 : RT @robertalala1: Eri piccola,?? sola,malata ed indifesa. Adesso sei la mia cucciola, amata, curata e protetta. In un giorno qualunque in… -