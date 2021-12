Cancelo rapinato e ferito in casa (Di venerdì 31 dicembre 2021) Serata di paura per Joao Cancelo e la sua famiglia. L’esterno portoghese del Manchester City ha subito una rapina in casa da parte di alcuni malviventi che lo hanno ferito al volto. Lo ha rivelato lui stesso con una storia sul suo account Instagram. “Purtroppo oggi sono stato aggredito da alcuni malviventi che hanno ferito me e hanno cercato di farlo alla mia famiglia. Quando mostri resistenza, questo è ciò che accade. Sono riusciti a prendere tutti i miei gioielli e mi hanno lasciato con la faccia in questo stato. Non so come possano esistere persone con tale meschinità. La cosa più importante per me è la mia famiglia, e fortunatamente stanno tutti bene. E dopo tanti ostacoli nella mia vita, questo è solo uno in più che supererò. Fermo e forte come sempre”. “Siamo scioccati e sconvolti per il fatto che Joao ... Leggi su italiasera (Di venerdì 31 dicembre 2021) Serata di paura per Joaoe la sua famiglia. L’esterno portoghese del Manchester City ha subito una rapina inda parte di alcuni malviventi che lo hannoal volto. Lo ha rivelato lui stesso con una storia sul suo account Instagram. “Purtroppo oggi sono stato aggredito da alcuni malviventi che hannome e hanno cercato di farlo alla mia famiglia. Quando mostri resistenza, questo è ciò che accade. Sono riusciti a prendere tutti i miei gioielli e mi hanno lasciato con la faccia in questo stato. Non so come possano esistere persone con tale meschinità. La cosa più importante per me è la mia famiglia, e fortunatamente stanno tutti bene. E dopo tanti ostacoli nella mia vita, questo è solo uno in più che supererò. Fermo e forte come sempre”. “Siamo scioccati e sconvolti per il fatto che Joao ...

