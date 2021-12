Aumentano i ricoveri e le terapie intensive, l'incidenza è più che raddoppiata in una settimana (Di venerdì 31 dicembre 2021) AGI - L'incidenza settimanale a livello nazionale continua ad aumentare rapidamente: 783 per 100.000 abitanti contro 351 di una settimana fa. L'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,18 (range 1,13 – 1,22), leggermente in aumento rispetto alla settimana precedente ed ancora al di sopra della soglia epidemica. Sono i dati della cabina di regia per il monitoraggio settimanale forniti dall'Istituto superiore di sanità. Nel periodo 7 dicembre – 20 dicembre 2021, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,18 leggermente in aumento rispetto alla settimana precedente (era pari all'1,13%) ed ancora al di sopra della soglia epidemica. Secondo i dati della cabina di regia per il monitoraggio settimanale forniti dall'Istituto superiore di sanità “è stabile, ma ancora sopra la soglia epidemica, l'indice di trasmissibilità basato sui casi con ... Leggi su agi (Di venerdì 31 dicembre 2021) AGI - L'settimanale a livello nazionale continua ad aumentare rapidamente: 783 per 100.000 abitanti contro 351 di una settimana fa. L'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,18 (range 1,13 – 1,22), leggermente in aumento rispetto alla settimana precedente ed ancora al di sopra della soglia epidemica. Sono i dati della cabina di regia per il monitoraggio settimanale forniti dall'Istituto superiore di sanità. Nel periodo 7 dicembre – 20 dicembre 2021, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,18 leggermente in aumento rispetto alla settimana precedente (era pari all'1,13%) ed ancora al di sopra della soglia epidemica. Secondo i dati della cabina di regia per il monitoraggio settimanale forniti dall'Istituto superiore di sanità “è stabile, ma ancora sopra la soglia epidemica, l'indice di trasmissibilità basato sui casi con ...

