Alessandro “tradito” da Gianmaria? Spunta un patto segreto: parla Soleil (ma – forse – non è come sembra) (Di venerdì 31 dicembre 2021) Alessandro Basciano si è arrabbiato con Gianmaria Antinolfi perché aveva fatto un patto con lui? A quanto pare i due vipponi del Grande Fratello Vip prima della diretta si sarebbero messi d’accordo per votare Eva Grimaldi e “proteggersi” a vicenda. Alessandro “tradito” da Gianmaria? Spunta un patto segreto Quando Gianmaria durante le palesi ha fatto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 31 dicembre 2021)Basciano si è arrabbiato conAntinolfi perché aveva fatto uncon lui? A quanto pare i due vipponi del Grande Fratello Vip prima della diretta si sarebbero messi d’accordo per votare Eva Grimaldi e “proteggersi” a vicenda.” daunQuandodurante le palesi ha fatto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Alessandro “tradito” da Gianmaria? Spunta un patto segreto: parla Soleil (ma – forse – non è come sembra) - SoleileNicola : RT @perotta_carmen: @ClariHaile apri gli occhi e vedi che amica avete! Che ha tradito Jessica (Sophie) andando a dire ad Alessandro che Jes… - sunsetl87942354 : @73737eeu @ggiuve1897 Ah non sai allora del presunto accordo tra Gianmaria e Alessandro.. Alessandro ha detto che a… - perotta_carmen : @ClariHaile apri gli occhi e vedi che amica avete! Che ha tradito Jessica (Sophie) andando a dire ad Alessandro che… - Aurix957 : #GFVip Alessandro dovrebbe sentirsi tradito da Gianmaria... Ma per cosa non sono amici e colui che dovrebbe sentirsi tradito è Gianmaria. -