Uomini e Donne, Ida Platano reagisce alla provocazione: "Ora basta!" (Di giovedì 30 dicembre 2021) La trasmissione 'Uomini e Donne' ha preso una meritata vacanza e torneranno a Canale dopo Natale5. Nonostante la mancanza dello storico programma di Maria De Filippi, i fan non perdono interesse per gli eroi di Trono Over e Il trono classico, seguendoli con passione sui social, senza snocciolare aspre critiche. Ida Platano, dopo tante delusioni accumulate negli ultimi mesi, è stata presa di mira dagli haters, e dopo aver digerito tanti bocconi amari ha reagito per difendersi. Ida Platano, dopo la fine della relazione con Riccardo Guarnieri, è tornata nello studio di Uomini e Donne con il cuore libero e tanta voglia di innamorarsi. La dama si è messa in gioco con Marcello Messina, mostrandosi molto presa dal cavaliere. Sebbene sembrasse che la conoscenza stesse decollando, Messina ha ...

