Tagli alle corse di treni e bus, così la variante Omicron rende impossibile la vita dei pendolari (Di giovedì 30 dicembre 2021) I contagi da Covid che arrivano quasi a quota 100 mila, Omicron che si diffonde sempre più velocemente e l’obbligo di Super Green pass sui mezzi pubblici. A pagarne le conseguenze, dunque, sono soprattutto i pendolari che, con la diffusione della variante, dovranno fare i conti anche con i Tagli alle corse dei treni. trenitalia ha già cancellato o sostituito con autobus il 5 per cento delle sue corse locali, come scrive stamattina Repubblica. Problemi si registrano anche a Milano e in Lombardia per Trenord, a Napoli con la Circumvesuviana e coi tram e bus in Toscana. Tengono, almeno per ora, gli aerei e l’alta velocità. Cala la richiesta, dunque i passeggeri a bordo, calano anche il numero di lavoratori del trasporto pubblico ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 dicembre 2021) I contagi da Covid che arrivano quasi a quota 100 mila,che si diffonde sempre più velocemente e l’obbligo di Super Green pass sui mezzi pubblici. A pagarne le conseguenze, dunque, sono soprattutto iche, con la diffusione della, dovranno fare i conti anche con ideitalia ha già cancellato o sostituito con autobus il 5 per cento delle suelocali, come scrive stamattina Repubblica. Problemi si registrano anche a Milano e in Lombardia per Trenord, a Napoli con la Circumvesuviana e coi tram e bus in Toscana. Tengono, almeno per ora, gli aerei e l’alta velocità. Cala la richiesta, dunque i passeggeri a bordo, calano anche il numero di lavoratori del trasporto pubblico ...

