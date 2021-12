Spazio, nuovo passo per Webb: si è separato dall’Ariane 5 (Di giovedì 30 dicembre 2021) nuovo passo per la missione del super telescopio spaziale James Webb che oggi, alle 13,47 ora italiana, si è separato dall’Ariane 5, il suo veicolo di lancio. L’Agenzia Spaziale Europea ha annunciato anche che è avvenuto con successo con il dispiegamento dell’array solare iniziato 69 secondi dopo la separazione di Webb dal suo lanciatore. Il lancio di Webb su un razzo Ariane 5 fornito dall’Esa è stato effettuato da Arianespace per conto dell’Agenzia Spaziale Europea ed è avvenuto il 25 dicembre scorso dallo Spazioporto europeo di Kourou, nella Guyana francese, alle 13:20:07 ora italiana. L’Esa spiega che “grazie alla traiettoria di lancio estremamente precisa di Ariane 5, l’array solare di Webb è stato in grado di dispiegarsi subito ... Leggi su italiasera (Di giovedì 30 dicembre 2021)per la missione del super telescopio spaziale Jamesche oggi, alle 13,47 ora italiana, si è5, il suo veicolo di lancio. L’Agenzia Spaziale Europea ha annunciato anche che è avvenuto con successo con il dispiegamento dell’array solare iniziato 69 secondi dopo la separazione didal suo lanciatore. Il lancio disu un razzo Ariane 5 fornito dall’Esa è stato effettuato da Arianespace per conto dell’Agenzia Spaziale Europea ed è avvenuto il 25 dicembre scorso dalloporto europeo di Kourou, nella Guyana francese, alle 13:20:07 ora italiana. L’Esa spiega che “grazie alla traiettoria di lancio estremamente precisa di Ariane 5, l’array solare diè stato in grado di dispiegarsi subito ...

