Sorpresa | la Bbc è terza al mondo per antisemitismo

(Di giovedì 30 dicembre 2021) La storia ci racconta che Radio Londra era l’insieme dei programmi radiofonici trasmessi, a partire dal 27 settembre 1938, dalla Bbc e indirizzati alle popolazioni europee continentali. La storia ci racconta inoltre che la Bbc, fondata il 18 ottobre 1922 come British Broadcasting Company Ltd, trasmise in lingua italiana dopo la crisi di Monaco e che con lo scoppio delle ostilità nel 1939, Radio Londra aumentò le trasmissioni in italiano fino ad arrivare a quattro ore e quindici minuti al giorno nel 1943. Fu Leslie Hore-Belisha, il Ministro della Guerra britannico del governo di Neville Chamberlain, a decidere che le trasmissioni di propaganda, compresa Radio Londra, dovessero essere gestite da un ente autonomo. Già da allora la Bbc dimostrava apertamente la propria indipendenza dal potere politico. Ma non finisce qui, perché l’opera che svolse la Bbc in quegli anni con Radio Londra ha ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sorpresa Bbc

ItaSportPress

RESA? - Come riportato dalla, il manager tedesco dei Blues ha parlato in modo chiaro riguardo ... { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Chelsea, Tuchel a: 'Non si può dire che ..., il brano non è né Zitti e buoni , né I Wanna Be Your Slave , ma la cover Beggin' dell'... Ad accostarli agli azzurri ci ha pensato la: "Italia, hai vinto l'Eurovision, non puoi vincere ...RESA? - Come riportato dalla BBC, il manager tedesco dei Blues ha parlato in modo chiaro riguardo alla corsa al primo posto in Premier League. "È sciocco pensare che stiamo parte ...Recensione del disco "Metta, Benevolence BBC 6Live: On The Invitation Of Mary Anne Hobbs" (Southern Lord, 2021) dei Sunn O))). A cura di Enrico Ivaldi.