Serve la circolare di Brunetta per tornare in smart working (Di giovedì 30 dicembre 2021) "Il governo sta facendo bene, approvo totalmente le misure discusse in cabina di regia e penso che ora bisogna prepararsi al passo successivo, cioè l'obbligo vaccinale e il ritorno allo smart working". E'... Leggi su europa.today (Di giovedì 30 dicembre 2021) "Il governo sta facendo bene, approvo totalmente le misure discusse in cabina di regia e penso che ora bisogna prepararsi al passo successivo, cioè l'obbligo vaccinale e il ritorno allo". E'...

Advertising

romatoday : Serve la circolare di Brunetta per tornare in smart working - RevengeEmi : RT @L3onard___: Il greenpass serve solo a comprimere la libertà e far circolare il virus tenuto in vita dai vaccini che generano le variant… - francom1505 : RT @paolaokaasan: @gr_grim @SoniaLaVera Si può SOLO viaggiare con barconi e ONG a loro non serve nulla né super green pass né vax, loro pos… - Luna_elarte : RT @paolaokaasan: @gr_grim @SoniaLaVera Si può SOLO viaggiare con barconi e ONG a loro non serve nulla né super green pass né vax, loro pos… - eowyn962010 : RT @paolaokaasan: @gr_grim @SoniaLaVera Si può SOLO viaggiare con barconi e ONG a loro non serve nulla né super green pass né vax, loro pos… -