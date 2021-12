Serena Bortone non è in diretta oggi? L’indizio che lo fa pensare (Di giovedì 30 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Serena Bortone questo pomeriggio non sarà in diretta? Pare proprio che L’indizio non lasci molto spazio ai dubbi: cosa succede? Si torna a parlare del programma che per il secondo anno di fila sta andando in onda con grande successo su Rai Uno con la conduzione della giornalista. oggi però dalle parole che leggiamo sul Leggi su youmovies (Di giovedì 30 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.questo pomeriggio non sarà in? Pare proprio chenon lasci molto spazio ai dubbi: cosa succede? Si torna a parlare del programma che per il secondo anno di fila sta andando in onda con grande successo su Rai Uno con la conduzione della giornalista.però dalle parole che leggiamo sul

Advertising

profilodimirko : serenissima a courmayeur che se ne frega e manda un best of dell’anno in cui vedremo solo linneo e memo e jessica e… - AndreMongeRosso : @queenmarii1993 Antonella Clerici Mara Venier Serena Bortone Lilli Gruber - CercoNotizie : @stella_stella29 @queenmarii1993 Oggettivamente: Milly Carlucci Serena Rossi Serena Bortone Silvia Toffanin - Napalm51 : RT @orahounbelnick: Poco importa che prima dei vaccini in tv conducevano belli freschi da casa col Covid, faccio qualche nome: Serena Borto… - orahounbelnick : Poco importa che prima dei vaccini in tv conducevano belli freschi da casa col Covid, faccio qualche nome: Serena B… -