Obbligo vaccinale, Viola: «Se non si può: lockdown per i No-vax» (Di giovedì 30 dicembre 2021) La professoressa Antonella Viola, in un articolo scritto per La Stampa del 30 dicembre, ha espresso un punto di vista chiaro su quella che è la situazione Covid in Italia. Un pensiero il suo espresso poche ore dopo la diffusione della notizie sulle nuove regole: dal cambiamento della quarantena per i vaccinati (soprattutto con il booster) all'estensione del Super Green Pass. Secondo la scienziata si sono innescate dinamiche che ricordano «la prima fase della pandemia» con riferimento a «riunioni improvvise», regole che - a suo avviso - cambiano senza attendere il loro effetto. Contagi Covid verso 100.000 Viola: «Inutili e angoscianti allarmi» Uno degli altri punti toccati riguarda la questione relativa al bollettino dei contagi. L'Italia è arrivata a sfiorare i 100.000 nel quotidiano. Numeri che appaiono enormi, ma oggi possono essere letti diversi ...

