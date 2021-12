Notte Capodanno: divieto botti, petardi e bevande in vetro. Ordinanza di Nardella (Di giovedì 30 dicembre 2021) L'Ordinanza vieta in tutto il centro abitato di Firenze e in tutti gli spazi pubblici o accessibili al pubblico di detenere o far esplodere artifizi pirotecnici, sia classificati che di libera vendita, e qualsiasi altro materiale esplodente L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 30 dicembre 2021) L'vieta in tutto il centro abitato di Firenze e in tutti gli spazi pubblici o accessibili al pubblico di detenere o far esplodere artifizi pirotecnici, sia classificati che di libera vendita, e qualsiasi altro materiale esplodente L'articolo proviene da Firenze Post.

