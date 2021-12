Non solo lockdown per i non vaccinati, per metro e bus ora ci vuole il super green pass. L’ultima follia del governo (Di giovedì 30 dicembre 2021) Roma, 30 dic – Non solo il lockdown per i non vaccinati – esclusi da ogni attività sociale e ricreativa anche all’aperto -, il super green pass diventa obbligatorio anche per prendere bus e metro, ragazzini compresi. E’ L’ultima follia del governo che imprime un nuovo giro di vite a partire dal 10 gennaio per via dell’aumento dei positivi. Anche se la variante Omicron è meno pericolosa delle precedenti. Anche se la stragrande maggioranza della popolazione è vaccinata e quindi il virus si è ridotto a un raffreddore. Al contempo però il governo decide di eliminare la quarantena per i vaccinati. Il nuovo decreto legge Con il decreto legge varato ieri, scatta il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 30 dicembre 2021) Roma, 30 dic – Nonilper i non– esclusi da ogni attività sociale e ricreativa anche all’aperto -, ildiventa obbligatorio anche per prendere bus e, ragazzini compresi. E’delche imprime un nuovo giro di vite a partire dal 10 gennaio per via dell’aumento dei positivi. Anche se la variante Omicron è meno pericolosa delle precedenti. Anche se la stragrande maggioranza della popolazione è vaccinata e quindi il virus si è ridotto a un raffreddore. Al contempo però ildecide di eliminare la quarantena per i. Il nuovo decreto legge Con il decreto legge varato ieri, scatta il ...

