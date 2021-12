Napoli | un big positivo al Covid-19 | il comunicato

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Incredibile quanto sta succedendo in questi minuti in casa. Dopo le buone notizie di Insigne e Fabian Ruiz risultati negativi arriva un altro caso di positività che si aggiunge a quello di Lozano. OsimhenE’ di pochi minuti fa ildelche annuncia la positività aldi Victor Osimhen. Il nigeriano è asintomatico ed era in procinto di partire per l’Italia. Infatti domani era in programma la visita di controllo con il Prof. Tartaro, sarebbe stato il giorno decisivo per capire se avrebbe giocato o no la Coppa d’Africa. Ora pero si dovrà capire se potrà partecipare alla conmpetizione oppure no. Invece ad ora è del tutto improbabile che possa giocare contro la Juve e nei prossimi giorni si potrà capire quando potrà raggiungere la nazionale ...