Livorno: autista di bus aggredita da un gruppo di bulli. Protesta il presidente di Autolinee Toscane (Di giovedì 30 dicembre 2021) Autolinee Toscane chiede maggiori controlli alle forze dell'ordine per tutelare i propri dipendenti, dopo l'ultimo episodio, avvenuto mercoledì 29 dicembre 2021, quando un gruppo di giovani è salito su un bus alla cui guida c'era un'autista donna. Alcuni di loro erano privi di mascherina. L'autista ha fatto notare loro che senza non possono salire e che è obbligatoria per viaggiare. A questa richiesta è arrivata la risposta con frasi offensive L'articolo proviene da Firenze Post.

FirenzePost : Livorno: autista di bus aggredita da un gruppo di bulli. Protesta il presidente di Autolinee Toscane - LivornoPress : Livorno, autista aggredita da bulli che non indossavano la mascherina - TVanalesti : Se qualcuno ha bisogno di un autista a Livorno per andare al lavoro i per portare i ragazzini a scuola può contattarmi - TVanalesti : @f_difattituoi @Edmond72Dantes Io abito in Toscana e ti retwitto volentieri. Se serve aiuto in Livorno ci sono. Posso fare da autista -