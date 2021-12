La quarta dose in Israele

Leggi su butac

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Era da tanto che non ci inviavate segnalazioni che avessero come fonte VoxNews, uno dei siti che quando si trattava di parlare di immigrazione e razzismo abbiamo dovuto trattare più e più volte. Oggi però ci è arrivata una segnalazione che non ha a che vedere con il topic preferito dall’admin di VN, ma con qualcosa di relativo alla pandemia. La vostra segnalazione riporta a un tweet che mostra uno screenshot di un “articolo” di VoxNews che titola: SCIENZIATI: TROPPE DOSI DI VACCINO DANNEGGIANO IL SISTEMA IMMUNITARIO La parola articolo è virgolettata perché trattasi di un post sul blog di VoxNews composto da pochissime righe, più una citazione in inglese. Questa: scientists warned that the plan could backfire, because too many shots might cause a sort of immune system fatigue, compromising the body’s ability to fight the coronavirus. A few members of the government’s advisory panel ...