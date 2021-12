Il Napoli blocca la vendita dei biglietti per Samp, Fiorentina e Barcellona (Di giovedì 30 dicembre 2021) Dopo la decisione di riportare gli stadi al 50% della capienza, i club sono costretti a riallinearsi. Il Napoli ha comunicato sul suo sito ufficiale il blocco della vendita dei biglietti per le partite contro Sampdoria, Fiorentina e Barcellona. Occorre riconteggiare i posti a sedere. In ottemperanza alle nuove misure adottate per il contenimento della diffusione dell’epidemia Covid-19 e la conseguente riduzione della capienza degli Stadi al 50%, nelle more del testo definitivo, la SSC Napoli comunica che le vendite relative ai match con Sampdoria e Fiorentina (mini abbonamenti) e con il Barcellona in Europa League sono momentaneamente bloccate per poter predisporre un nuovo riallineamento della mappa ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 30 dicembre 2021) Dopo la decisione di riportare gli stadi al 50% della capienza, i club sono costretti a riallinearsi. Ilha comunicato sul suo sito ufficiale il blocco delladeiper le partite controdoria,. Occorre riconteggiare i posti a sedere. In ottemperanza alle nuove misure adottate per il contenimento della diffusione dell’epidemia Covid-19 e la conseguente riduzione della capienza degli Stadi al 50%, nelle more del testo definitivo, la SSCcomunica che le vendite relative ai match condoria e(mini abbonamenti) e con ilin Europa League sono momentaneamentete per poter predisporre un nuovo riallineamento della mappa ...

