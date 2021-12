Hyperloop, il treno del futuro verrà usato in Veneto: “E’ ultraveloce” (Di giovedì 30 dicembre 2021) Roma, 30 dic – Il Veneto sarà la prima regione a sperimentare Hyperloop, il treno supersonico progettato da Elon Musk. La Giunta regionale veneta ha infatti approvato un protocollo d’intesa tra il ministero delle Infrastrutture, la Regione Veneto e Concessioni Autostradali Venete, per la sperimentazione dell’Hyper Transfer, innovativa tecnologia per il trasporto terrestre di merci e passeggeri. Un sistema super veloce e a guida vincolata, nonché sulla carta completamente sostenibile e a basso consumo energetico. Zaia: “Primi in Europa ad avviare sperimentazione” “L’approvazione di questo Protocollo segna un discrimine in materia di trasporti a livello nazionale ed europeo”, dice il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. “Il Veneto è infatti la prima Regione in Europa ad avviare ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 30 dicembre 2021) Roma, 30 dic – Ilsarà la prima regione a sperimentare, ilsupersonico progettato da Elon Musk. La Giunta regionale veneta ha infatti approvato un protocollo d’intesa tra il ministero delle Infrastrutture, la Regionee Concessioni Autostradali Venete, per la sperimentazione dell’Hyper Transfer, innovativa tecnologia per il trasporto terrestre di merci e passeggeri. Un sistema super veloce e a guida vincolata, nonché sulla carta completamente sostenibile e a basso consumo energetico. Zaia: “Primi in Europa ad avviare sperimentazione” “L’approvazione di questo Protocollo segna un discrimine in materia di trasporti a livello nazionale ed europeo”, dice il presidente della Regione, Luca Zaia. “Ilè infatti la prima Regione in Europa ad avviare ...

