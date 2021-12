Covid, l'Aifa approva la pillola Merck e l'antivirale remdesivir per le cure domiciliari (Di giovedì 30 dicembre 2021) Via libera dell'Aifa alla pillola molnupiravir di Merck (Msd fuori da Usa e Canada) e all'antivirale remdesivir nella terapia di Covid. La pillola sarà distribuita da parte della struttura ... Leggi su leggo (Di giovedì 30 dicembre 2021) Via libera dell'allamolnupiravir di(Msd fuori da Usa e Canada) e all'nella terapia di. Lasarà distribuita da parte della struttura ...

Advertising

fattoquotidiano : Covid, Aifa: “Pillola antivirale Merck nei pazienti lievi e il prima possibile dopo i primi sintomi” - Agenzia_Ansa : L'Agenzia italiana del farmaco ha autorizzato due antivirali, molnupiravir e remdesivir per il trattamento di pazie… - DavidPuente : No! L'Aifa non ha preso le distanze dal Governo sui vaccini e non li dichiara sperimentali - CorrNazionale : Il Cts di Aifa ha autorizzato molnupiravir e remdesivir nel trattamento dei pazienti non ospedalizzati per #COVID19… - infoitsalute : Aifa, via libera in Italia all’uso di due antivirali contro il Covid -