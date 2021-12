Contatti Renzi-Brugnaro ma federazione Iv-Ci ancora in stand by (Di giovedì 30 dicembre 2021) I Contatti vanno avanti. L’ultimo tra Matteo Renzi e Luigi Brugnaro risalirebbe a ieri, apprende l’Adnkronos. C’è chi dice che si siano visti, con la scusa dello scambio di auguri di fine anno, e chi, invece, assicura si sono sentiti solo al telefono. Tuttavia la federazione tra Italia Viva e Coraggio Italia, primo passo verso un nuovo contenitore politico moderato di stampo centrista a livello parlamentare, ancora non decolla. Il progetto nato anche in chiave Quirinale mettendo sul tavolo un corposo pacchetto di circa 80 ‘grandi elettori’ al momento, si riferisce, è ancora in stand by. Diverse le questioni su cui ancora non c’è intesa. Si racconta, ad esempio, di un confronto aperto sui possibili capigruppo della formazione con Iv che tutela la ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ivanno avanti. L’ultimo tra Matteoe Luigirisalirebbe a ieri, apprende l’Adnkronos. C’è chi dice che si siano visti, con la scusa dello scambio di auguri di fine anno, e chi, invece, assicura si sono sentiti solo al telefono. Tuttavia latra Italia Viva e Coraggio Italia, primo passo verso un nuovo contenitore politico moderato di stampo centrista a livello parlamentare,non decolla. Il progetto nato anche in chiave Quirinale mettendo sul tavolo un corposo pacchetto di circa 80 ‘grandi elettori’ al momento, si riferisce, èinby. Diverse le questioni su cuinon c’è intesa. Si racconta, ad esempio, di un confronto aperto sui possibili capigruppo della formazione con Iv che tutela la ...

