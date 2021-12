Sophie Marceau: «Se mi fido, do il cuore e l’anima» (Di mercoledì 29 dicembre 2021) «Non lavoravo da tempo e non avevo intenzione di tornare sui miei passi. Ma ho incontrato François Ozon, mi ha parlato di questo progetto… E voilà!». La proposta giudicata “irresistibile” già la dice lunga su chi sia Sophie Marceau. È andato tutto bene, nei cinema dal 13 gennaio, è la storia di una scrittrice davanti a un dilemma: aiutare il padre ottantacinquenne a morire, come lui le chiede dopo avere subìto un ictus ed essere rimasto semiparalizzato? Non è più Il tempo delle mele, decisamente. Sophie Marceau, l’eterna ragazza di Francia compie 50 anni guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 29 dicembre 2021) «Non lavoravo da tempo e non avevo intenzione di tornare sui miei passi. Ma ho incontrato François Ozon, mi ha parlato di questo progetto… E voilà!». La proposta giudicata “irresistibile” già la dice lunga su chi sia. È andato tutto bene, nei cinema dal 13 gennaio, è la storia di una scrittrice davanti a un dilemma: aiutare il padre ottantacinquenne a morire, come lui le chiede dopo avere subìto un ictus ed essere rimasto semiparalizzato? Non è più Il tempo delle mele, decisamente., l’eterna ragazza di Francia compie 50 anni guarda le foto ...

PARIGI - Un grande regista (François Ozon) e una grande attrice (Sophie Marceau) finalmente insieme per un travolgente inno alla gioia di vivere e al diritto di scegliere. 'È andato tutto bene', tratto dall'omonimo best seller di Emmanuèle Bernheim e presentato in ...

André ( André Dussolier ) è sempre stata una figura ingombrante per le figlie Emmanuéle ( Sophie Marceau ) e Pascale ( Géraldine Pailhas ), soprattutto per la prima, la più grande.

Sophie Marceau: «Se mi fido, do il cuore e... Io Donna Andato tutto bene", Sophie Marceau nel nuovo film di François Ozon Academy Two. François Ozon è senza dubbio una garanzia. È andato tutto bene , Sophie Marceau nel nuovo film di François Ozon Sophie Marceau non è più ormai da tempo solo la protagonista de 'Il tempo d ...

“È andato tutto bene”, Sophie Marceau nel nuovo film di François Ozon PARIGI - Un grande regista (François Ozon) e una grande attrice (Sophie Marceau) finalmente insieme per un travolgente inno alla gioia di vivere e al ...

PARIGI - Un grande regista (François Ozon) e una grande attrice (Sophie Marceau) finalmente insieme per un travolgente inno alla gioia di vivere e al diritto di scegliere. 'È andato tutto bene', tratto dall'omonimo best seller di Emmanuèle Bernheim